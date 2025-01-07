Відсоток тих, хто планують залишитися працювати на держслужбі після війни, знизився – НАДС

Кількість державних службовців, які планують залишитися працювати на державній службі після війни, продовжує знижуватися.

У Національному агентстві України з питань державної служби в рамках опитування держслужбовців про організацію їхньої роботи та оплату праці в умовах воєнного стану за 2024 рік дослідили мотивацію працювати на державній службі – під час війни і після її завершення.

Результати опитування показали, що продовжувати працювати на державній службі в умовах воєнного стану планують 85% державних службовців, а після війни 69%.

Найбільший відсоток (понад 90%) планують залишатись працювати на державній службі у період воєнного стану та після війни у Миколаївській, Херсонській, Харківській областях.

Найнижчий відсоток (менше 70%) у західних областях України: Закарпатській та Рівненській областях.

Як вказують у НАДС, порівнюючи з 2023 роком кількість тих, хто планує працювати на державній службі в умовах воєнного стану залишилась практично незмінною (у 2024 році 85%, у 2023 році 86%, у 2022 році 91%).

Водночас, кількість державних службовців, які планують залишитися працювати на державній службі після війни, продовжує знижуватися (у 2024 році – 69%, у 2023 році 75%, у 2022 році 86%).

Найбільший відсоток (понад 75%) планують залишатись працювати на державній службі після війни в Запорізькій – 77%, Сумській – 76% та Одеській – 75% областях. Найнижчий відсоток – у західних областях України: Івано-Франківській – 62%, Закарпатській – 60% та Рівненській – 58%.

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