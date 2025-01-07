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На Закарпатті викрили офтальмологів, які за 6 тисяч доларів сприяли в ухиленні від мобілізації

23:48, 7 січня 2025
Лікарі за хабар обіцяли військовозобов’язаними сприяти в безперешкодному оформленні групи інвалідності по зору.
На Закарпатті викрили офтальмологів, які за 6 тисяч доларів сприяли в ухиленні від мобілізації
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На Закарпатті викрили двох медичних працівників, які вимагали 6000 доларів за фіктивне отримання інвалідності військовозобов’язаними. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Зокрема, двом лікарям-офтальмологам одного з медзакладів повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Встановлено, що 27-річна жінка та 25-річний чоловік за грошову винагороду обіцяли громадянам сприяти в безперешкодному оформленні групи інвалідності по зору в органах МСЕК.

Для цього брали на себе вирішення питання з документами, які б засвідчили нібито проходження людиною процесу стаціонарного лікування. А в подальшому мали вплинути на «підтвердження діагнозу» органами МСЕК та одержання позитивного рішення щодо призначення групи інвалідності.

Така схема діяла протягом серпня-листопада минулого року. Відомо, що з однієї особи ділки отримували 6000 доларів за повний пакет таких послуг.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в кількох медичних установах області, центрі медико-соціальної експертизи та помешканнях фігурантів. Вилучено медичну документацію, грошові кошти та інші речові докази.

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