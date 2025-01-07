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Вчені виявили, що штучний інтелект краще діагностує рак грудей, ніж традиційний скринінг

23:30, 7 січня 2025
Штучний інтелект дозволяє виявляти більше випадків хвороби без збільшення частоти помилкових діагнозів.
Вчені виявили, що штучний інтелект краще діагностує рак грудей, ніж традиційний скринінг
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Вчені зʼясували, що використання штучного інтелекту у діагностиці раку молочної залози дозволяє виявляти більше випадків хвороби без збільшення частоти помилкових діагнозів. Дослідження опублікували у науковому журналі Nature Medicine, передає The Guardian.

Так, дослідники протестували штучний інтелект у програмі скринінгу. Це перший випадок використання цієї технології в реальних умовах.

«Ми змогли підвищити рівень виявлення раку без збільшення ризику для жінок, які проходили скринінг», – зазначив професор Александр Каталінік з Університету Любека.

У дослідженні взяли участь 460 тисяч жінок у віці 50–69 років, які проходили скринінг у період з липня 2021 по лютий 2023 року. Усі мамограми перевіряли двоє незалежних радіологів. Для 260 739 учасниць один із фахівців використовував штучний інтелект як допоміжний інструмент.

Вказується, що штучний інтелект не лише позначав зображення, які вважав «нормальними», але також сигналізував про підозрілі випадки, які радіолог оцінив як безпечні. У таких ситуаціях система вказувала на ділянки, що потребують додаткової уваги.

Загалом у рамках дослідження діагностували рак молочної залози у 2881 жінки. Рівень виявлення у групі скринінгу з ШІ був на 6,7% вищим, а після врахування вікових факторів та інших змінних – на 17,6% вищим порівняно зі стандартною групою.

У групі з ШІ виявили 6,7 випадків раку на 1 000 жінок, тоді як у стандартній групі – 5,7 випадків. Це означає, що використання ШІ допомогло виявити додатковий випадок раку на кожну тисячу жінок.

Частота викликів жінок на подальші обстеження залишалася приблизно однаковою.

«Ми досягли кращих результатів без збільшення частоти помилкових позитивних результатів», – зазначив Каталінік.

Доктор Крістіна Ланг із Лундського університету зазначила, що результати дослідження доводять користь інтеграції штучного інтелект у скринінг.

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охорона здоров'я штучний інтелект технології ШІ

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