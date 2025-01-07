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Ученые обнаружили, что искусственный интеллект лучше диагностирует рак груди, чем традиционный скрининг

23:30, 7 января 2025
Искусственный интеллект позволяет выявлять больше случаев болезни без увеличения частоты ложных диагнозов.
Ученые обнаружили, что искусственный интеллект лучше диагностирует рак груди, чем традиционный скрининг
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Ученые выяснили, что использование искусственного интеллекта в диагностике рака молочной железы позволяет выявлять больше случаев болезни без увеличения частоты ошибочных диагнозов. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Medicine, передает The Guardian.

Так, исследователи протестировали искусственный интеллект в программе скрининга. Это первый случай использования этой технологии в реальных условиях.

«Мы смогли повысить уровень выявления рака без увеличения риска для женщин, проходивших скрининг», – отметил профессор Александр Каталиник из Университета Любека.

В исследовании приняли участие 460 тысяч женщин в возрасте 50–69 лет, проходивших скрининг в период с июля 2021 по февраль 2023 года. Все маммограммы проверяли два независимых радиолога. Для 260 739 участников один из специалистов использовал искусственный интеллект как вспомогательный инструмент.

Указывается, что искусственный интеллект не только обозначал изображения, считавшиеся «нормальными», но также сигнализировал о подозрительных случаях, которые радиолог оценил как безопасные. В таких ситуациях система указывала на участки, требующие дополнительного внимания.

В рамках исследования диагностировали рак молочной железы у 2881 женщины. Уровень выявления в группе скрининга по ИИ был на 6,7% выше, а после учета возрастных факторов и других переменных – на 17,6% выше по сравнению со стандартной группой.

В группе с ИИ выявили 6,7 случаев рака на 1 000 женщин, в то время как в стандартной группе – 5,7 случаев. Это означает, что использование ИИ помогло выявить дополнительный случай рака на тысячу женщин.

Частота вызовов женщин на последующие обследования оставалась примерно одинаковой.

«Мы добились лучших результатов без увеличения частоты ошибочных положительных результатов», – отметил Каталиник.

Доктор Кристина Ланг из Лундского университета отметила, что результаты исследования доказывают пользу интеграции искусственного интеллекта в скрининг.

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здравоохранение искусственный интеллект технологии ИИ

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