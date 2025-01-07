Президент Зеленський підписав закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп

У перелік вноситимуть організації, які здійснюють терористичну діяльність на території України або за її межами та створюють загрозу національній безпеці.

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Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 4156-Х щодо механізму включення до переліку терористичних організацій.

До нього вноситимуть організації, які здійснюють терористичну діяльність на території України та/або за її межами та створюють загрозу національній безпеці.

Це відбуватиметься незалежно від наявності чи відсутності в них статусу юридичної особи, реєстрації уповноваженими органами України чи іноземних держав.

Відомості щодо організації (групи) підлягатимуть оприлюдненню на офіційному сайті СБУ та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада 18 грудня ухвалила в цілому як закон законопроект 12102 щодо формування та ведення переліку терористичних організацій (груп).

На СБУ буде покладено завдання забезпечувати формування і ведення переліку терористичних організацій (груп) відповідно до Закону «Про боротьбу з тероризмом». Відповідний закон доповнено нормою, що з метою забезпечення національної безпеки України та попередження, виявлення і припинення терористичної діяльності формується та ведеться перелік терористичних організацій (груп). Порядок формування та ведення Переліку визначається СБУ.

До Переліку включаються терористичні організації (групи), які здійснюють терористичну діяльність на території України та/або за її межами та створюють загрозу національній безпеці України, незалежно від наявності чи відсутності в них статусу юридичної особи, їх реєстрації уповноваженими органами України чи іноземних держав.

Включення терористичної організації (групи) до Переліку здійснюється з урахуванням загроз національній безпеці України на підставі:

1) відомостей, сформованих міжнародними організаціями, членом яких є Україна;

2) виявлення факту існування терористичних організацій (груп) або зв’язку з терористичними організаціями (групами) чи терористами:

а) рішень компетентних органів іноземних держав, рішень іноземних судів, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України;

б) вироку суду про застосування до юридичної особи, зареєстрованої в установленому порядку на території України, заходів кримінально-правового характеру за вчинення уповноваженою особою від її імені кримінального правопорушення, передбаченого статтями 258-258-6 Кримінального кодексу;

в) вироку суду про визнання особи винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 258-258-6 Кримінального кодексу, за умови встановлення причетності такої особи до терористичної організації (групи).

Державна судова адміністрація України протягом 5 робочих днів забезпечує надсилання до Антитерористичного центру при Службі безпеки України електронної копії судового рішення, яке набрало законної сили, в якому наявні відомості щодо організації (групи), визнаної рішенням суду терористичною.

МЗС України забезпечує надсилання до Антитерористичного центру при СБУ відомостей, сформованих міжнародними організаціями, членом яких є Україна, про визнання організації (групи) терористичною або пов’язаною з терористичними організаціями (групами) чи терористами; судових рішень, рішень інших компетентних органів іноземних держав про визнання організації (групи) терористичною або пов’язаною з терористичними організаціями (групами) чи терористами, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України, протягом п’яти робочих днів з дня отримання таких відомостей (судових рішень).

Включення/виключення організації (групи) з Переліку здійснюється Антитерористичним центром при СБУ. Зокрема, протягом 15 робочих днів на підставі висновку Антитерористичного центру при СБУ, погодженого із заінтересованими органами державної влади та розвідувальними органами України, про наявність загроз національній безпеці.

Дії або бездіяльність щодо включення/виключення організації (групи) з Переліку може бути оскаржено в судовому порядку.

У разі отримання суб’єктами боротьби з тероризмом відомостей, що містять підстави для включення/виключення організації (групи) до/з Переліку, такі відомості невідкладно надаються до Антитерористичного центру при СБУ у встановленому законодавством порядку

До Переліку не включаються зареєстровані в Україні відповідно до законодавства політичні партії.

Оприлюднення відомостей щодо організації (групи), включеної/виключеної до/з Переліку, здійснюється на офіційному веб-сайті СБУ та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

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