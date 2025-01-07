На Закарпатье разоблачили офтальмологов, которые за 6 тысяч долларов способствовали уклонению от мобилизации

Врачи за взятку обещали военнообязанным содействовать в беспрепятственном оформлении группы инвалидности по зрению.

На Закарпатье разоблачили двух медицинских работников, которые требовали 6000 долларов за фиктивное получение инвалидности военнообязанными. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

В частности, двум врачам-офтальмологам одного из медучреждений сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Установлено, что 27-летняя женщина и 25-летний мужчина за денежное вознаграждение обещали гражданам способствовать беспрепятственному оформлению группы инвалидности по зрению в органах МСЭК.

Для этого брали на себя решение вопроса с документами, подтверждающими якобы прохождение человеком процесса стационарного лечения. А в дальнейшем должны повлиять на «подтверждение диагноза» органами МСЭК и получение положительного решения о назначении группы инвалидности.

Такая схема действовала в течение августа-ноября прошлого года. Известно, что с одного человека дельцы получали 6000 долларов за полный пакет таких услуг.

Правоохранители провели санкционированные обыски в нескольких медицинских учреждениях области, центре медико-социальной экспертизы и помещениях фигурантов. Изъята медицинская документация, денежные средства и другие вещественные доказательства.

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