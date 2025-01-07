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Процент тех, кто планирует остаться работать на госслужбе после войны, снизился – НАГС

18:02, 7 января 2025
Количество государственных служащих, которые планируют остаться работать на государственной службе после войны, продолжает снижаться.
Процент тех, кто планирует остаться работать на госслужбе после войны, снизился – НАГС
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В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы в рамках опроса госслужащих об организации их работы и оплате труда в условиях военного положения за 2024 исследовали мотивацию работать на государственной службе – во время войны и после ее завершения.

Результаты опроса показали, что продолжать работу на государственной службе в условиях военного положения планируют 85% государственных служащих, а после войны 69%.

Наибольший процент (более 90%) планируется оставаться работать на государственной службе в период военного положения и после войны в Николаевской, Херсонской, Харьковской областях.

Самый низкий процент (менее 70%) в западных областях Украины: Закарпатской и Ровенской областях.

Как указывают в НАГС, сравнивая с 2023 годом количество тех, кто планирует работать на государственной службе в условиях военного положения, осталось практически неизменным (в 2024 году 85%, в 2023 году 86%, в 2022 году 91%).

В то же время, количество государственных служащих, которые планируют остаться работать на государственной службе после войны, продолжает снижаться (в 2024 году – 69%, в 2023 году 75%, в 2022 году 86%).

Наибольший процент (более 75%) планируется оставаться работать на государственной службе после войны в Запорожской – 77%, Сумской – 76% и Одесской – 75% областях. Самый низкий процент – в западных областях Украины: Ивано-Франковской – 62%, Закарпатской – 60% и Ровенской – 58%.

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госслужащие госслужба НАДС

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