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На Прикарпатье мужчина предлагал 500 долларов полицейскому за незаконную перевозку древесины

23:59, 7 января 2025
Подозреваемый предлагал 500 долларов заместителю начальника одного из районных отделов полиции за непринятие мер реагирования по перевозке дров без надлежащих документов.
На Прикарпатье мужчина предлагал 500 долларов полицейскому за незаконную перевозку древесины
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Сообщено о подозрении жителю Прикарпатья, предлагавшему чиновнику полиции 500 долларов за незаконную перевозку древесины. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый предлагал 500 долларов заместителю начальника одного из районных отделов полиции за непринятие мер реагирования по перевозке им лесодревесины и дров без соответствующих документов.

Мужчина сначала позвонил полицейскому и высказал противоправное предложение, а затем пришел в служебный кабинет и принес указанные средства.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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