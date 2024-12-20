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КСУ просять перевірити на конституційність залучення до антикорупційних, правоохоронних та судових органів міжнародних експертів

14:11, 20 грудня 2024
Народні депутати зазначають, що звернення «обумовлено тим, що у процесі реформування державних органів України до формування ключових інституцій, зокрема антикорупційних, правоохоронних та судових органів, а також з здійснення контролю за їх діяльністю на системній основі почали залучатися міжнародні експерти».
КСУ просять перевірити на конституційність залучення до антикорупційних, правоохоронних та судових органів міжнародних експертів
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Конституційний Суд України 20 грудня отримав конституційне подання від 56 народних депутатів України, в якому автори клопотання просять перевірити на відповідність Основному Закону України окремі положення законодавчих актів України, які регулюють порядок формування органів державної влади та здійснення контролю за їх діяльністю із залученням іноземних громадян та представників міжнародних організацій. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Зокрема, в конституційному поданні оскаржуються окремі положення законів України: «Про Конституційний Суд України», «Про Вищу раду правосуддя», «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищий антикорупційний суд України», «Про Рахункову палату», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань», «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадових осіб митних органів» та Митного кодексу України, а також в цілому законів України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» та «Про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» та деяких інших законодавчих актів України.

Народні депутати зазначають, що «звернення з конституційним поданням обумовлено тим, що у процесі реформування державних органів України до формування ключових інституцій, зокрема антикорупційних, правоохоронних та судових органів, а також з здійснення контролю за їх діяльністю на системній основі почали залучатися міжнародні експерти».

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суд КСУ Верховна Рада України

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