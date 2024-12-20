Практика судов
  1. В Украине

КСУ просят проверить на конституционность привлечения к антикоррупционным, правоохранительным и судебным органам международных экспертов

14:11, 20 декабря 2024
Народные депутаты отмечают, что обращение «обусловлено тем, что в процессе реформирования государственных органов Украины к формированию ключевых институтов, в частности, антикоррупционных, правоохранительных и судебных органов, а также по осуществлению контроля за их деятельностью на системной основе начали привлекаться международные эксперты».
КСУ просят проверить на конституционность привлечения к антикоррупционным, правоохранительным и судебным органам международных экспертов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд Украины 20 декабря получил конституционное представление от 56 народных депутатов Украины, в котором авторы ходатайства просят проверить на соответствие Основному Закону Украины отдельные положения законодательных актов Украины, регулирующих порядок формирования органов государственной власти и осуществление контроля за их деятельностью с привлечением иностранных граждан и представителей международных организаций. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

В частности, в конституционном представлении обжалуются отдельные положения законов Украины: «О Конституционном Суде Украины», «О Высшем совете правосудия», «О судоустройстве и статусе судей», «О Высшем антикоррупционном суде Украины», «О Счетной палате», «О Национальном антикоррупционное бюро Украины», «О предотвращении коррупции», «О прокуратуре», «О Государственном бюро расследований», «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об установлении особенностей прохождения службы в таможенных органах и проведении аттестации должностных лиц таможенных органов» и Таможенного кодекса Украины, а также в целом законов Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законов Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о порядке избрания (назначение) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» и «О внесении изменений в Закон Украины «О Счетной палате» и некоторые другие законодательные акты Украины.

Народные депутаты отмечают, что «обращение с конституционным представлением обусловлено тем, что в процессе реформирования государственных органов Украины к формированию ключевых институтов, в частности, антикоррупционных, правоохранительных и судебных органов, а также по осуществлению контроля за их деятельностью на системной основе начали привлекаться международные эксперты».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд КСУ Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Онлайн-бронирование в Дії и отсрочки в Резерв+ приостановлены

Услуги по онлайн-бронированию работников через Дію и получение отсрочек в Резерв+ пока не предоставляются – заместитель министра обороны.

В новый Реестр военнослужащих внесут данные о членах их семей и оцифрованный образ лица

Принятый парламентом закон предусматривает, что в Реестр военнослужащих попадут данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки.

Отмена института совещательной комнаты – какие изменения парламент внес в ГПК, ХПК и КАСУ

Кроме отмены совещательных комнат, в ГПК, ХПК и КАСУ внесен ряд других важных изменений.

Нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге – Стефанишина

Ольга Стефанишина вынесет на рассмотрение заседания Кабмина 20 декабря акт об остановке исчисления сроков до возобновления реестров.

Все данные государственных реестров сохранены, восстановление их работы – только вопрос времени – Ольга Стефанишина

Министр юстиции Ольга Стефанишина утверждает, что данные реестров не потеряны.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду