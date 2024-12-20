КСУ просят проверить на конституционность привлечения к антикоррупционным, правоохранительным и судебным органам международных экспертов

Народные депутаты отмечают, что обращение «обусловлено тем, что в процессе реформирования государственных органов Украины к формированию ключевых институтов, в частности, антикоррупционных, правоохранительных и судебных органов, а также по осуществлению контроля за их деятельностью на системной основе начали привлекаться международные эксперты».

Конституционный Суд Украины 20 декабря получил конституционное представление от 56 народных депутатов Украины, в котором авторы ходатайства просят проверить на соответствие Основному Закону Украины отдельные положения законодательных актов Украины, регулирующих порядок формирования органов государственной власти и осуществление контроля за их деятельностью с привлечением иностранных граждан и представителей международных организаций. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

В частности, в конституционном представлении обжалуются отдельные положения законов Украины: «О Конституционном Суде Украины», «О Высшем совете правосудия», «О судоустройстве и статусе судей», «О Высшем антикоррупционном суде Украины», «О Счетной палате», «О Национальном антикоррупционное бюро Украины», «О предотвращении коррупции», «О прокуратуре», «О Государственном бюро расследований», «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об установлении особенностей прохождения службы в таможенных органах и проведении аттестации должностных лиц таможенных органов» и Таможенного кодекса Украины, а также в целом законов Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законов Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о порядке избрания (назначение) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» и «О внесении изменений в Закон Украины «О Счетной палате» и некоторые другие законодательные акты Украины.

Народные депутаты отмечают, что «обращение с конституционным представлением обусловлено тем, что в процессе реформирования государственных органов Украины к формированию ключевых институтов, в частности, антикоррупционных, правоохранительных и судебных органов, а также по осуществлению контроля за их деятельностью на системной основе начали привлекаться международные эксперты».

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