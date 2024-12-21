Суд принял во внимание, что трое обвиняемых ранее уже привлекались к ответственности, в том числе за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Черновицкий апелляционный суд ужесточил наказание распространителям наркотиков в Черновцах. Об этом сообщает пресс-служба суда.

У березні 2024 року Першотравневневий районний суд м. Чернівці визнав чотирьох місцевих мешканців винними у закупівлі, зберіганні та збуті наркотичного засобу бупренорфін та психотропної речовини амфетамін.

Згідно з вироком, вони отримали різні строки покарання. Один із обвинувачених, раніше не судимий, був засуджений до 2 років позбавлення волі із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України. Троє інших, які раніше вже мали судимості, у тому числі, за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, отримали 6 років, 6 років і 6 місяців (з урахуванням невідбутої частини покарання за іншим вироком) та 7 років позбавлення волі.

Також суд ухвалив додаткове покарання для усіх фігурантів справи – конфіскація майна, окрім житла.

Прокурор оскаржив вирок, вважаючи його занадто м’яким.

Двоє підсудних та захисник одного з них наполягали на пом’якшенні вироку.

Ще один обвинувачений, засуджений до 7 років позбавлення волі, та його адвокат подали апеляційні скарги з проханням визнати його невинуватим та виправдати, посилаючись на недоведеність вини.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду, під час розгляду кримінального провадження, ретельно дослідила обставини вчинення кримінальних правопорушень, врахувала особи обвинувачених, взяла до уваги роль кожного з них та кількість епізодів вчинення незаконного збуту наркотичних засобів.

Ухвалюючи рішення по справі, суд відхилив аргументи обвинувачених та їхніх адвокатів, частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора та постановив новий вирок.

Суд взяв до уваги те, що троє обвинувачених раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності, у тому числі, за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що передбачає рецидив злочину, та збільшив їм покарання на 1 рік кожному.

Відносно четвертого обвинуваченого, засудженого до 2 років позбавлення волі, апеляційний суд визнав обґрунтованим застосування відносно нього ч. 1 ст. 69 КК України з огляду на наявність обставин, що пом’якшують покарання.

Разом з тим, суд також визнав, що таке покарання за розповсюдження наркотиків не відповідає тяжкості вчиненого злочину, який є тяжким та становить підвищену суспільну небезпеку, а отже, дійшов висновку про необхідність призначення реального покарання у виді 4 років позбавлення волі.

На переконання колегії суддів, рішення про посилення покарання засудженим відповідає принципу справедливості, співмірності та індивідуалізації.

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