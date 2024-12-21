Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Апеляційний суд посилив покарання розповсюджувачам наркотиків у Чернівцях

07:52, 21 грудня 2024
Суд взяв до уваги те, що троє обвинувачених раніше вже притягувалися до відповідальності, зокрема за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Апеляційний суд посилив покарання розповсюджувачам наркотиків у Чернівцях
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чернівецький апеляційний суд посилив покарання розповсюджувачам наркотиків у Чернівцях. Про це повідомляє пресслужба суду.

У березні 2024 року Першотравневневий районний суд м. Чернівці визнав чотирьох місцевих мешканців винними у закупівлі, зберіганні та збуті наркотичного засобу бупренорфін та психотропної речовини амфетамін.

Згідно з вироком, вони отримали різні строки покарання. Один із обвинувачених, раніше не судимий, був засуджений до 2 років позбавлення волі із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України. Троє інших, які раніше вже мали судимості, у тому числі, за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, отримали 6 років, 6 років і 6 місяців (з урахуванням невідбутої частини покарання за іншим вироком) та 7 років позбавлення волі.

Також суд ухвалив додаткове покарання для усіх фігурантів справи – конфіскація майна, окрім житла.

Прокурор оскаржив вирок, вважаючи його занадто м’яким.

Двоє підсудних та захисник одного з них наполягали на пом’якшенні вироку.

Ще один обвинувачений, засуджений до 7 років позбавлення волі, та його адвокат подали апеляційні скарги з проханням визнати його невинуватим та виправдати, посилаючись на недоведеність вини.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду, під час розгляду кримінального провадження, ретельно дослідила обставини вчинення кримінальних правопорушень, врахувала особи обвинувачених, взяла до уваги роль кожного з них та кількість епізодів вчинення незаконного збуту наркотичних засобів.

Ухвалюючи рішення по справі, суд відхилив аргументи обвинувачених та їхніх адвокатів, частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора та постановив новий вирок.

Суд взяв до уваги те, що троє обвинувачених раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності, у тому числі, за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що передбачає рецидив злочину, та збільшив їм покарання на 1 рік кожному.

Відносно четвертого обвинуваченого, засудженого до 2 років позбавлення волі, апеляційний суд визнав обґрунтованим застосування відносно нього ч. 1 ст. 69 КК України з огляду на наявність обставин, що пом’якшують покарання.

Разом з тим, суд також визнав, що таке покарання за розповсюдження наркотиків не відповідає тяжкості вчиненого злочину, який є тяжким та становить підвищену суспільну небезпеку, а отже, дійшов висновку про необхідність призначення реального покарання у виді 4 років позбавлення волі.

На переконання колегії суддів, рішення про посилення покарання засудженим відповідає принципу справедливості, співмірності та індивідуалізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів звільнився одразу після призначення

Дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя залишилося лише 20.

Повідомити ТЦК про переїзд на нову адресу проживання відтепер можна через Резерв+ – Катерина Черногоренко

Відтепер можна відправити ТЦК дані про свою нову адресу проживання і актуальні засоби зв’язку через Резерв+.

Державна виконавча служба продовжує заходи з відкриття проваджень, які підлягають негайному виконанню – Андрій Гайченко

Крім того, до відновлення роботи реєстрів Міністерства юстиції в штатному режимі, ДВС вчинятиме виконавчі дії по виконавчим провадженням, що вже перебувають на виконанні.

ІQ-тест в апеляційні суди – кандидатам необхідно набрати мінімум 100 балів зі 145

Тестування на когнітивні здібності для кандидатів в апеляційні суди відбудеться з 8 по 17 січня 2025 року.

Закон про скасування підвищення податків «заднім числом» не підписано, тож чинним лишається закон про підвищення з 1 жовтня

Верховна Рада прийняла закон, який скасовував підвищення податків «заднім числом» 4 грудня, але станом на 20 грудня він не підписаний, що може призвести до плутанини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду