За кибератакой на госреестры Минюста стоят хакеры ГРУ РФ, — СБУ

СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на государственные реестры и установила, что к ней причастна хакерская группировка, связанная с Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила о самой масштабной кибератаке на государственные реестры за все время — в частности, восстановление Реестра недвижимости будет продолжаться до 2 недель. Речь идет также о Государственном реестре актов гражданского состояния граждан и Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей.

Департамент кибербезопасности СБУ информирует, что к масштабной кибератаке на государственные реестры Минюста причастны российские спецслужбы.

И.о. руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев рассказал, что Служба безопасности открыла уголовное производство по факту кибератаки на государственные реестры Министерства юстиции.

Также установлено, что к ней причастна хакерская группировка, связанная с Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ.

«С первых минут Департамент кибербезопасности СБУ выехал на место и напрямую включился в работу по локализации кибератаки. В целом работаем по трем направлениям: отражение нападения, восстановление трудоспособности инфраструктуры, а также документирование этого военного преступления. Основной версией, рассматриваемой СБУ, является то, что за этой кибератакой стоят российские спецслужбы, в частности хакерская группировка ГРУ РФ», – отметил Владимир Карастелев.

По его словам, уголовное производство расследуется в том числе и по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В свою очередь Ольга Стефанишина отметила, что деятельность государственных реестров, которые администрируются Минюстом, приостановлена.

Сейчас продолжаются работы по их восстановлению. Все данные, которые находились в реестрах, сохранены и также будут восстановлены.

Кроме того, Минюст отмечает, что кибератака не отразилась на работе других информационных систем государства.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в г. Киеве сообщило, что все отделы ГРАГС Центральной юстиции работают в обычном штатном режиме.

Вместе с тем, Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.