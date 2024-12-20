Получение отсрочек в Резерв+ приостановлено, – Екатерина Черногоренко

Получение отсрочек в приложении Резерв+ решили приостановить из-за восстановительных работ в государственных реестрах.

Фото: armyinform.com.ua

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что сервисы Министерства обороны работают без сбоев. В то же время из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерства юстиции после кибератаки приостановлено получение отсрочок в приложении «Резерв+». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Чиновница отметила, что электронные рапорты и военно-учетные документы остаются доступными.

«Но сейчас имеем большое количество запросов в очереди, поэтому ожидание документа в Резерв+ может занять немного больше обычного.

Единственное временное ограничение – из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерство юстиции Украины мы были вынуждены приостановить получение отсрочек в Резерв+», - сказала она.

Также Черногоренко добавила, что все полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в Резерв+.

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить эту услугу», – заявила чиновница.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при СНБО заявлял, что Резерв+ и Реестр военнообязанных Оберег работают в штатном режиме.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости.

Ранее министр юстиции Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

Также стало известно, работают ли отделы ГРАГС после атаки на госреестры.

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