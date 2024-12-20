Украина получила первые $2 млрд от замороженных российских активов

Всемирный банк одобрил 2 миллиарда долларов для Украины в рамках поддержки экономического развития.

Фото: ABS-CBN News

Украина начала получать первые средства от замороженных российских активов. Исполнительный совет Всемирного банка одобрил выделение 2 миллиардов долларов через механизм поддержки политики развития (DPL), сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соглашение было подписано Министерством финансов Украины с Банком. В частности, 1 миллиард долларов будет предоставлен как безвозвратный грант из фонда Всемирного банка FIF, за счет взноса США в рамках инициативы G7. Еще 1,05 миллиарда долларов Украина получит в виде займа под гарантии правительств Японии и Великобритании.

«Украина выполнила все необходимые меры для получения средств. Благодарны нашим партнерам за поддержку на пути экономического развития и восстановления», - добавил Шмыгаль.

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