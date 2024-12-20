Україна отримала перші $2 млрд від заморожених російських активів

Світовий банк схвалив 2 мільярди доларів для України в рамках підтримки економічного розвитку.

Фото: ABS-CBN News

Україна почала отримувати перші кошти від заморожених російських активів. Виконавча рада Світового банку схвалила виділення 2 мільярдів доларів через механізм підтримки політики розвитку (DPL), повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Угода була підписана Міністерством фінансів України з Банком. Зокрема, 1 мільярд доларів буде надано як безповоротний грант з фонду Світового банку FIF, за рахунок внеску США в межах ініціативи G7. Ще 1,05 мільярда доларів Україна отримає у вигляді позики під гарантії урядів Японії та Великої Британії.

«Україна виконала всі необхідні заходи для отримання коштів. Вдячні нашим партнерам за підтримку на шляху економічного розвитку й відбудови», — додав Шмигаль.

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