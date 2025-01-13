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Китай та Індія відмовляються приймати танкери з російською нафтою, які потрапили під санкції США

15:55, 13 січня 2025
Китай та Індія відмовляються приймати танкери «тіньового флоту» РФ на тлі нових американських санкцій.
Китай та Індія відмовляються приймати танкери з російською нафтою, які потрапили під санкції США
Фото: Getty Images
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Три танкери, які перевозять понад 2 мільйони барелів російської нафти, застрягли у водах на сході Китаю після запровадження США санкцій проти тіньового флоту РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Китай та Індія відмовляються приймати танкери «тіньового флоту» РФ на тлі нових американських санкцій.

За даними аналітичної компанії Kpler, судно Huihai Pacific, завантажене майже 770 000 барелів нафти марки ESPO, мало прибути до порту Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня. Однак на вихідних воно змінило курс і зараз стоїть у відкритому морі.

Танкери Mermar та Olia цього тижня мали привезти до порту Яньтай 455 та 709 тисяч тонн нафти ESPO відповідно. Танкери зупинилися і лягли в дрейф.

Приймати їх відмовляється й Індія. Високопоставлений індійський чиновник повідомив, що суднам, які потрапили під санкції, не буде дозволено розвантажуватися.

Це не стосується суден, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.

Чиновник також сказав, що наслідки санкцій будуть відчутні через два місяці:

  • Постачання нафти не є проблемою. ОПЕК має 3 мільйони барелів на день вільних потужностей, в той час як постачальники, що не входять в ОПЕК, такі як США, Канада, Бразилія, Гайана, можуть легко додати барелів.
  • Індійські нафтопереробники ведуть переговори щодо укладення строкових угод з постачальниками з Близького Сходу. Залежно від ситуації на ринку, вони можуть шукати додаткові барелі.
  • Індійські нафтопереробники можуть втратити знижки на російську нафту, якими вони користувалися, якщо постачання стане дефіцитним.
  • РФ знайде способи доставити свої барелі до Індії.
  • Індійські банки вимагатимуть сертифікати походження, щоб переконатися, що нафта не походить від постачальників, які потрапили під санкції.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», США ввели масштабні санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

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США рф санкції Індія Китай нафта

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