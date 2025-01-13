Китай та Індія відмовляються приймати танкери з російською нафтою, які потрапили під санкції США

Три танкери, які перевозять понад 2 мільйони барелів російської нафти, застрягли у водах на сході Китаю після запровадження США санкцій проти тіньового флоту РФ. Про це повідомляє Bloomberg.
Китай та Індія відмовляються приймати танкери «тіньового флоту» РФ на тлі нових американських санкцій.
За даними аналітичної компанії Kpler, судно Huihai Pacific, завантажене майже 770 000 барелів нафти марки ESPO, мало прибути до порту Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня. Однак на вихідних воно змінило курс і зараз стоїть у відкритому морі.
Танкери Mermar та Olia цього тижня мали привезти до порту Яньтай 455 та 709 тисяч тонн нафти ESPO відповідно. Танкери зупинилися і лягли в дрейф.
Приймати їх відмовляється й Індія. Високопоставлений індійський чиновник повідомив, що суднам, які потрапили під санкції, не буде дозволено розвантажуватися.
Це не стосується суден, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.
Чиновник також сказав, що наслідки санкцій будуть відчутні через два місяці:
Як повідомляла «Судово-юридична газета», США ввели масштабні санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.
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