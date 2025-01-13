«Вовчий Місяць» поглине Марс – перше дивовижне астрономічне явище 2025 року

В ніч з 13 на 14 січня Місяць виглядатиме так, ніби він рухається через Марс.

Перша повня 2025 року, яка отримала назву «Вовчий Місяць», відбудеться в ніч з 13 на 14 січня і буде супроводжуватися вражаючим явищем — поглинанням Марса. Згідно з даними InTheSky, між 20:44 13 січня і 00:52 14 січня Місяць виглядатиме так, ніби він рухається через Марс, тимчасово блокуючи його.

Це астрономічне явище називають «Вовчим Місяцем» через звичай вовків, які в цей період часто вивищують свої виття. Але в англосаксонській традиції його також називають «Місяцем після свят» або «Суворим Місяцем», а в індіанських культурах — «Холодним Місяцем», «Місяцем привітань» або «Місяцем духу».

Астрологи зазначають, що найкраще це небесне явище буде видно 14 січня, коли Місяць зійде в сузір’ї Рака, а яскравий Марс буде висіти поруч, осяяний золотистим світлом. Для найбільш захоплюючого спостереження рекомендується почати огляд, коли Місяць тільки з'явиться на небі в сутінках, а небо ще буде досить яскравим.

Однак найцікавіший момент настане саме в ніч з понеділка на вівторок, коли «Вовчий Місяць» буде блокувати Марс близько години, пропонуючи унікальне астрономічне видовище, яке не можна пропустити.

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