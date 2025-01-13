АП ВАКС змінила запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту та встановила 80 млн грн застави, як альтернативи триманню під вартою.

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 3.12.2024 про обрання колишньому заступнику голови Вищого господарського суду запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Про це повідомили у пресслужбі АП ВАКС.

Апеляційна палата ВАКС не вказує прізвище, але за даними ЗМІ, мова йде про Артура Ємельянова.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого судді Печерського районного суду та постановила нову, якою встановила 80 млн грн застави, як альтернативи триманню під вартою», - сказано у повідомленні.

Також у разі внесення застави на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає, додали у АП ВАКС.

За даними слідства, колишній суддя підозрюється в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368 КК України в редакції від 05.04.2001 р.).

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