У Києві керівник КП запросив 40 тисяч за дозвіл зняти рекламу на Контрактовій, а тепер може потрапити за ґрати на 10 років

У Києві правоохоронці викрили керівника КП на хабарі за організацію зйомок.

У Києві правоохоронці затримали керівника комунального підприємства, який вимагав хабар у розмірі 40 тисяч гривень за надання дозволу на проведення зйомок рекламного ролика на території Контрактової площі. За ці кошти він обіцяв вирішувати всі спірні питання з контролюючими органами під час зйомок. Про це повідомила поліція Києва.

Зловмисника викрили слідчі Солом'янського управління поліції разом з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у столиці. Підприємець звернувся до керівника підприємства з проханням отримати дозвіл на зйомки на Контрактовій площі. Посадовець погодився на угоду, але висунув умову — 40 тисяч гривень за оформлення документів та вирішення питань з контролюючими органами.

Під час отримання хабаря правоохоронці затримали фігуранта. Йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. За вчинене йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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