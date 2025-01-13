Виділення місця для поховання за 1000 доларів — у Києві судитимуть працівницю Південного кладовища

За хабар працівниця кладовища пообіцяла вплинути на службових осіб комунального підприємства.

У Києві судитимуть працівницю Південного кладовища, яка виділяла місця для поховання за тисячу доларів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що чоловік шукав місце для поховання родича. Йому повідомили, що кладовище є напівзакритим, тобто можливе лише підзахоронення до родинних могил.

Однак за 1000 доларів працівниця кладовища пообіцяла вплинути на службових осіб комунального підприємства, у віданні якого перебуває кладовище та забезпечити виділення місця для поховання.

При цьому родина померлого також має офіційно замовити ритуальні послуги на 33 тисячі гривень.

Під час передачі грошей жінку затримали на місці вчинення злочину.

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