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Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри

16:21, 13 січня 2025
Британець Тайсон Ф'юрі, який двічі програв українцю Олександру Усику, йде з боксу.
Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри
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Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що завершує боксерську кар'єру.

Зокрема, Ф'юрі записав відеозвернення, в якому сказав, що йде з боксу.

36-річний британський важковаговик ухвалив таке рішення після двох поспіль поразок від Олександра Усика.

У травні 2024 року він програв українцю роздільним рішенням суддів у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. У грудні Ф'юрі поступився Усику в реванші одностайним рішенням та не зміг відібрати у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Тайсон Ф'юрі у листопаді 2015 року відібрав чемпіонські пояси IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBO та WBA в українця Володимира Кличка. Проте британець через проблеми із забороненими препаратами був вимушений відмовитися від титулів та повернувся на ринг лише в 2018 році.

Вдруге чемпіоном світу він став у лютому 2020 року, коли нокаутував у реванші американця Деонтея Вайлдера та заволодів поясом WBC (перший бій між боксерами завершився внічию, а в третьому також достроково переміг британець). Ф'юрі утримував титул до травня 2024 року, поки не зустрівся з Усиком.

Загалом на рахунку британця 34 перемоги (24 нокаутом), 1 нічия та 2 поразки.

Як відомо, українець Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули чемпіона світу.

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