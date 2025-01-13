Какая периодичность проведения аттестации рабочих мест по условиям труда – объяснение

Дата и сроки очередной аттестации устанавливаются так, чтобы не прошел срок действия предыдущей аттестации.

Управление инспекционной деятельности Житомирской области разъяснило правила аттестации рабочих мест по условиям труда. Аттестация должна проводиться не реже одного раза в пять лет, в соответствии с п. 4 Порядка №442 и п. 1.5 Методрекомендаций № 41. Сроки аттестации определяются коллективным договором, при этом важно, чтобы очередная аттестация состоялась до окончания срока действия предыдущей.

Также есть возможность провести внеочередную аттестацию в случае значительных изменений условий или характера труда. Инициатором внеочередной аттестации может быть работодатель, профсоюзный комитет, трудовой коллектив или органы Гоструда.

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