Какая периодичность проведения аттестации рабочих мест по условиям труда – объяснение

Управление инспекционной деятельности Житомирской области разъяснило правила аттестации рабочих мест по условиям труда. Аттестация должна проводиться не реже одного раза в пять лет, в соответствии с п. 4 Порядка №442 и п. 1.5 Методрекомендаций № 41. Сроки аттестации определяются коллективным договором, при этом важно, чтобы очередная аттестация состоялась до окончания срока действия предыдущей.
Также есть возможность провести внеочередную аттестацию в случае значительных изменений условий или характера труда. Инициатором внеочередной аттестации может быть работодатель, профсоюзный комитет, трудовой коллектив или органы Гоструда.
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