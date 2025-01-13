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Под Житомиром у молодого человека гостил знакомый, а на утро он проснулся без авто

22:54, 13 января 2025
Подозреваемого в угоне автомобиля задержали вблизи Житомира после ДТП.
Под Житомиром у молодого человека гостил знакомый, а на утро он проснулся без авто
Фото: полиция Житомирской области
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Вблизи Житомира полицейские задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. В полицию обратился 22-летний житель села Станишовка с сообщением о краже его автомобиля. Заявитель рассказал, что после ночи, проведенной со знакомым, проснулся и обнаружил, что его автомобиль «Audi» и ключи исчезли. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и направили патрули на розыск транспортного средства. Через несколько минут патрульные заметили автомобиль, похожий на похищенный, недалеко от села Заречан. Водитель не справился с управлением и совершил ДТП, столкнувшись с отбойником.

Впоследствии было установлено, что за рулем находился нетрезвый 22-летний гость потерпевшего, который признался в угоне автомобиля, однако не смог объяснить свои мотивы. Сейчас ему инкриминируется незаконное завладение транспортным средством по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или заключение на аналогичный срок.

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полиция ДТП Житомир авто

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