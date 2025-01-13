Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть колишнього проректора вишу, який за 2000 доларів обіцяв військовозобов’язаному допомогти зі вступом

23:12, 13 січня 2025
Військовозобов’язаний хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації.
У Києві судитимуть колишнього проректора вишу, який за 2000 доларів обіцяв військовозобов’язаному допомогти зі вступом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судитимуть вже колишнього проректора університету, який за 2000 доларів обіцяв військовозобов’язаному допомогти зі вступом до аспірантури. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що харків’янин хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації та через знайомого звернувся до проректора одного зі столичних університетів.

Посадовець пояснив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вплинути на членів приймальної комісії, оцінивши свої «послуги» у 2000 доларів.

Проректора затримали під час отримання грошей.

Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду для розгляду по суті. Чоловік вже не обіймає посаду проректора в університеті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар Київ мобілізація відстрочка військовозобов'язаний університет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тест в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати другого дня тестування

Близько 30% кандидатів припинили участь у конкурсі.

Конкурс в апеляції – практичне завдання з цивільної спеціалізації кандидати складатимуть з 3 по 11 лютого

На виконання практичного завдання буде надано 360 хвилин.

Марк Цукерберг заявив, що адміністрація Байдена вимагала від Facebook видаляти публікації та тиснула на співробітників

Засновник Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю Джо Рогану розкрив подробиці своїх заяв, зроблених ще у серпні 2024 року Судовому комітету Палати представників, про те, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена.

До законопроекту Кабміну про створення Вищого адміністративного суду є зауваження – Офіс Президента

А у Верховній Раді не зрозуміли, чому новий суд хочуть утворити зусиллями Кабінету міністрів та парламенту, але не волею Президента.

Після публічної суперечки стосовно того, «хто бігає по посольствах», в Раді ініціювали звільнення міністра енергетики Германа Галущенка

Після публічних заяв міністра енергетики Германа Галущенка стосовно того, що окремі депутати «бігають по посольствах», у Раді зареєстрували проект постанови про його звільнення

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео