У Києві судитимуть колишнього проректора вишу, який за 2000 доларів обіцяв військовозобов’язаному допомогти зі вступом

Військовозобов’язаний хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації.

У Києві судитимуть вже колишнього проректора університету, який за 2000 доларів обіцяв військовозобов’язаному допомогти зі вступом до аспірантури. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що харків’янин хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації та через знайомого звернувся до проректора одного зі столичних університетів.

Посадовець пояснив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вплинути на членів приймальної комісії, оцінивши свої «послуги» у 2000 доларів.

Проректора затримали під час отримання грошей.

Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду для розгляду по суті. Чоловік вже не обіймає посаду проректора в університеті.

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