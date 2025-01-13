Как правильно проветривать помещение зимой в зависимости от температуры воздуха на улице

Не все знают, как правильно это делать зимой.

С тем, как проветривать дом летом, ни у кого не возникает вопросов. Однако не все знают, как правильно это делать зимой. В газоснабжающей компании «Нефтегаз Украины» отмечают, что существуют определенные правила проветривания в зависимости от температуры воздуха на улице.

Так, проветривание должно быть:

ниже 0 градусов – 5 минут;

от 0 до 10 градусов – 10 минут;

выше 10 градусов – 15 минут.

А что касается периодичности, то советуют открывать окна как минимум три раза в сутки: утром, по возвращении с работы и перед тем, как ложиться спать.

«Также быстрым и достаточно эффективным является сквозное проветривание. Для этого нужно открыть окна или двери в противоположных частях помещения на 5-10 минут», – отметили в Нафтогазе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.