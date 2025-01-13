В ПФУ предостерегают пенсионеров – аферисты распространяют информацию об индексации пенсий

Чтобы не стать жертвами аферистов, в ПФУ призывают пользователей не переходить по ссылкам, которые они распространяют.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что в последние дни в соцсетях распространяют информацию об индексации пенсий, которую якобы проведут в ближайшее время, а чтобы успеть ее получить, пенсионерам нужно заполнить определенную анкету.

Однако, как отмечают в ПФУ, это сообщение призвано побудить доверчивых пользователей перейти по ссылке, где будет проходить дальнейшая регистрация на закрытый информационный канал и фишинговые действия.

«Чтобы не стать жертвами аферистов, просим пользователей ни в коем случае не переходить по подобным ссылкам», – предупредили в ПФУ.

Условия проведения индексации пенсий определены частью второй статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Такой перерасчет производится без дополнительного обращения и не требует заполнения никаких анкет, подчеркивают в Пенсионном фонде.

«Вопрос проведения индексации пенсий в 2025 году будет определен отдельным постановлением Кабинета Министров Украины. Пенсионный фонд Украины обязательно проинформирует об этом», – указали там.

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