Практика судов
  1. Общество

В ПФУ предостерегают пенсионеров – аферисты распространяют информацию об индексации пенсий

21:45, 13 января 2025
Чтобы не стать жертвами аферистов, в ПФУ призывают пользователей не переходить по ссылкам, которые они распространяют.
В ПФУ предостерегают пенсионеров – аферисты распространяют информацию об индексации пенсий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что в последние дни в соцсетях распространяют информацию об индексации пенсий, которую якобы проведут в ближайшее время, а чтобы успеть ее получить, пенсионерам нужно заполнить определенную анкету.

Однако, как отмечают в ПФУ, это сообщение призвано побудить доверчивых пользователей перейти по ссылке, где будет проходить дальнейшая регистрация на закрытый информационный канал и фишинговые действия.

«Чтобы не стать жертвами аферистов, просим пользователей ни в коем случае не переходить по подобным ссылкам», – предупредили в ПФУ.

Условия проведения индексации пенсий определены частью второй статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Такой перерасчет производится без дополнительного обращения и не требует заполнения никаких анкет, подчеркивают в Пенсионном фонде.

«Вопрос проведения индексации пенсий в 2025 году будет определен отдельным постановлением Кабинета Министров Украины. Пенсионный фонд Украины обязательно проинформирует об этом», – указали там.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Пенсионный фонд аферисты пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тест в апелляционные суды по криминальной специализации – результаты второго дня тестирования

Около 30% кандидатов прекратили участие в конкурсе.

Конкурс в апелляции – практическое задание по гражданской специализации кандидаты будут сдавать с 3 по 11 февраля

На выполнение практического задания будет предоставлено 360 минут.

Марк Цукерберг заявил, что администрация Байдена требовала от Facebook удалять публикации и давила на сотрудников

Основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью Джо Рогану раскрыл подробности своих заявлений, сделанных еще в августе 2024 года Судебному комитету Палаты представителей, о том, что Facebook скрывал контент из-за давления администрации Байдена.

К законопроекту Кабмина о создании Высшего административного суда есть замечания – Офис Президента

А в Верховной Раде не поняли, почему новый суд хотят создать усилиями Кабинета министров и парламента, но не по воле Президента.

После публичного спора о том, кто «бегает по посольствам», в Раде инициировали увольнение министра энергетики Германа Галущенко

После публичных заявлений министра энергетики Германа Галущенко о том, что отдельные депутаты «бегают по посольствам», в Раде зарегистрировали проект постановления о его увольнении.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео