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Киеву поручили увеличить количество светофоров, которые будут работать без света

23:48, 13 января 2025
Для обеспечения резервного питания для всех светофоров столицы необходимо установить еще 268 шкафов.
Киеву поручили увеличить количество светофоров, которые будут работать без света
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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко поручил соответствующим службам увеличить количество специальных шкафов, которые будут обеспечивать бесперебойное питание светофоров независимо от ситуации с электроснабжением в столице. По его словам, этот вопрос является ключевым для безопасности киевлян.

Как указывается, сегодня в Киеве насчитывается 737 светофорных объектов. В 2024 году было установлено 267 шкафов бесперебойного питания, благодаря которым резервное питание получили 327 светофорных объектов.

Сейчас на складе есть еще 142 шкафа, готовых к установке. Для обеспечения резервного питания для всех светофоров столицы необходимо установить еще 268 шкафов.

«Статистика ДТП в Киеве говорит сама за себя: в 2023 году на дорогах погибли 104 человека, а в 2024 травмированы уже более 2400. Это недопустимо. Резервное питание должны получить все светофоры, ведь это основа безопасности и порядка на дорогах», – отметил Тимур Ткаченко.

Отмечается, что контроль за выполнением задачи будет осуществляться лично начальником КГВА.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина перейдет на новый стандарт светофоров — в полиции сообщили, что будет со старыми.

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Киев свет

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