Киеву поручили увеличить количество светофоров, которые будут работать без света

Для обеспечения резервного питания для всех светофоров столицы необходимо установить еще 268 шкафов.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко поручил соответствующим службам увеличить количество специальных шкафов, которые будут обеспечивать бесперебойное питание светофоров независимо от ситуации с электроснабжением в столице. По его словам, этот вопрос является ключевым для безопасности киевлян.

Как указывается, сегодня в Киеве насчитывается 737 светофорных объектов. В 2024 году было установлено 267 шкафов бесперебойного питания, благодаря которым резервное питание получили 327 светофорных объектов.

Сейчас на складе есть еще 142 шкафа, готовых к установке. Для обеспечения резервного питания для всех светофоров столицы необходимо установить еще 268 шкафов.

«Статистика ДТП в Киеве говорит сама за себя: в 2023 году на дорогах погибли 104 человека, а в 2024 травмированы уже более 2400. Это недопустимо. Резервное питание должны получить все светофоры, ведь это основа безопасности и порядка на дорогах», – отметил Тимур Ткаченко.

Отмечается, что контроль за выполнением задачи будет осуществляться лично начальником КГВА.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина перейдет на новый стандарт светофоров — в полиции сообщили, что будет со старыми.

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