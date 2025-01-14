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В Киеве нашли и оштрафовали водителя автомобиля BMW, который припарковался на газоне

07:18, 14 января 2025
В сети распространялось видео, как водитель автомобиля BMW припарковался на газоне в Печерском районе.
В Киеве нашли и оштрафовали водителя автомобиля BMW, который припарковался на газоне
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В Киеве правоохранители отыскали и привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД. В частности, как сообщили в патрульной полиции Киева, в сети распространялось видео, как водитель автомобиля BMW припарковался на газоне в Печерском районе. После того, как горожане сделали мужчине замечание, он уехал с места происшествия.

Инспекторам удалось разыскать нарушителя ПДД. С ним провели профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил стоянки) КУоАП.

Согласно п. 15.10 (є) ПДД Украины, стоянка на газонах запрещается.

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