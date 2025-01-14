Оплачивается ли больничный мобилизованному работнику — ответ Гоструда

Работнику, освобожденному от исполнения обязанностей по должности на время исполнения государственных обязанностей, нет оснований назначать пособие по временной нетрудоспособности.

Управление инспекционной деятельности Гоструда в Винницкой области разъяснило, подлежит ли оплате электронный листок нетрудоспособности работнику, проходящему военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период.

Работнику, освобожденному от выполнения своих обязанностей по должности (профессии) на время выполнения государственных или общественных обязанностей, осуществляемых им в рабочее время, оснований для назначения пособия по временной нетрудоспособности, как выплаты, компенсирующей потерю заработной платы.

Таким работникам осуществляется выплата денежного довольствия за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Согласно части третьей статьи 119 КЗоТ Украины за работниками, проходящими военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период сохраняются только место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, в которых они работали на время призыва.