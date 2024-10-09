В Киеве открыли новую минискульптуру – киевская перепечка, фото

Минискульптуру можно найти на улице Богдана Хмельницкого.

Автор фото: Andrii Prots

В Киеве появилась новая минискульптура проекта «Ищи!» под названием «Киевская перепечка». Ее можно найти на улице Богдана Хмельницкого.

Миниатюра изображает перепечку в руке, которая всегда будет теплой благодаря встроенному нагревателю.

Примета скульптуры: «Кто перепечки коснется, долголетия наберется».

Автор фото: Andrii Prots

«Перепечка— знаменитая сосиска в тесте, самый старый киевский стритфуд — продается уже 38 лет и входит во все возможные путеводители для гостей Киева. В очереди на Богдана Хмельницкого, 3, стоял едва ли не каждый киевлянин. Окошко, очередь возле него, рука, которая выдает перепечку, символы того, что все будет хорошо, что Киев живет! Именно этому и посвящена минискульптура», - заявили в проекте «Ищи!».

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