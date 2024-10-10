Практика судов
  1. В Украине

На Кировоградщине судили 28-летнюю поджигательницу военного авто за «легкие» деньги, которые так и не получила

17:37, 10 октября 2024
На Кировоградщине женщину осудили на 6 лет за поджог автомобиля военного по заказу российских спецслужб.
На Кировоградщине судили 28-летнюю поджигательницу военного авто за «легкие» деньги, которые так и не получила
Источник фото: Национальная полиция Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Кировоградщине местную жительницу приговорили к 6 годам лишения свободы за поджог автомобиля военного. Женщина, ища легкий заработок, согласилась по заказу российских спецслужб поджечь транспортное средство, но взамен получила наказание. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Полицейские Александрийского районного отдела и сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 28-летнюю женщину в совершении преступления. Правоохранители установили, что она попала в поле зрения агрессора в начале лета из-за активности в телеграмм-каналах, где искала возможности подзаработать. После поджога автомобиля женщина прислала заказчикам фотоотчет, но обещанные деньги так и не получила.

Дело было рассмотрено по ч. 1 ст. 114-1 УКУ «Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований» и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Александрийский горрайонный суд вынес приговор, назначив наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Полицейские призывают граждан не поддаваться на враждебные провокации и напоминают родителям о необходимости контролировать использование телеграмм-каналов их несовершеннолетними детьми, чтобы предотвратить вербовку подростков к преступным действиям и избежать негативного информационно-психологического воздействия враждебной пропаганды.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд полиция военные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты за 10 октября

13 кандидатов не набрали проходной балл, а 10 претендентов вообще не явились.

Закон о повышении налогов переголосовывать не нужно, несогласованности отсутствуют – Даниил Гетманцев

В свою очередь, член комитета по налоговой политике Нина Южанина перечислила основные изменения закона о повышении налогов.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Кредитное сотрудничество: предоставление Украине 35 млрд евро от ЕС будет привязано к выполнению реформ

Финансовая поддержка Украине от ЕС будет предоставлена при условии выполнения политических реформ и под строгим наблюдением для предотвращения мошенничества

Высший совет правосудия изменил подсудность дел Константиновского горрайонного суда, но без дискуссий не обошлось

Собрание судей выступило против изменения территориальной подсудности дел суда и не согласилось с председателем Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області