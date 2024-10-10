На Кировоградщине судили 28-летнюю поджигательницу военного авто за «легкие» деньги, которые так и не получила

На Кировоградщине женщину осудили на 6 лет за поджог автомобиля военного по заказу российских спецслужб.

Источник фото: Национальная полиция Украины

На Кировоградщине местную жительницу приговорили к 6 годам лишения свободы за поджог автомобиля военного. Женщина, ища легкий заработок, согласилась по заказу российских спецслужб поджечь транспортное средство, но взамен получила наказание. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Полицейские Александрийского районного отдела и сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 28-летнюю женщину в совершении преступления. Правоохранители установили, что она попала в поле зрения агрессора в начале лета из-за активности в телеграмм-каналах, где искала возможности подзаработать. После поджога автомобиля женщина прислала заказчикам фотоотчет, но обещанные деньги так и не получила.

Дело было рассмотрено по ч. 1 ст. 114-1 УКУ «Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований» и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Александрийский горрайонный суд вынес приговор, назначив наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Полицейские призывают граждан не поддаваться на враждебные провокации и напоминают родителям о необходимости контролировать использование телеграмм-каналов их несовершеннолетними детьми, чтобы предотвратить вербовку подростков к преступным действиям и избежать негативного информационно-психологического воздействия враждебной пропаганды.

Источник фото: Национальная полиция Украины

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