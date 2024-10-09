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Сотрудничество между ОПК и обмен разведданными — Украина и Хорватия заключили соглашение

17:01, 9 октября 2024
Хорватия будет способствовать привлечению рф к ответственности, возмещению ущерба, причиненного агрессией, и будет оказывать санкционное давление.
Сотрудничество между ОПК и обмен разведданными — Украина и Хорватия заключили соглашение
Фото: president.gov.ua
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В Дубровнике Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между двумя странами. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

В Офисе Президента отметили, что Хорватия помогает Украине с начала российской агрессии в 2014 году. Общая сумма пособия с февраля 2022 года – около 300 млн евро, в том числе 11 оборонных пакетов.

«Этим соглашением Хорватия закрепляет свой долг поддерживать Украину к победе в войне. Среди прочего речь идет о сотрудничестве между ОПК, определении перспектив совместного оборонного производства и локализации проектов в Украине. Страны также будут изучать возможности укрепления взаимодействия в сфере цифровой устойчивости и кибербезопасности и будут обмениваться разведывательными данными», - сообщили в ОП.

Отдельный блок касается поддержки гуманитарного разминирования. На это направление Хорватия уже выделила более 10 млн. евро и продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями. Речь идет также о сферах противоминной деятельности, уходе за ветеранами и судебном преследовании за тяжкие преступления.

Также в соглашении содержатся пункты, касающиеся помощи в гуманитарной, энергетической, правовой и научной сферах. Кроме того, Хорватия будет способствовать привлечению россии к ответственности, возмещению ущерба, причиненного агрессией, и будет оказывать санкционное давление.

Хорватия поддерживает Украину на пути к ЕС и НАТО и обязуется и дальше прилагать усилия для реализации Формулы мира.

С текстом соглашения можно ознакомиться по ссылке.

Фото: president.gov.ua

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Украина Хорватия Владимир Зеленский

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