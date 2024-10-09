Співпраця між ОПК та обмін розвідданими — Україна та Хорватія уклали угоду

Хорватія сприятиме притягненню рф до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, і чинитиме санкційний тиск.

Фото: president.gov.ua

У Дубровнику Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між двома країнами. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

У Офісі Президента зазначили, що Хорватія допомагає Україні з початку російської агресії у 2014 році. Загальна сума допомоги з лютого 2022 року – близько 300 млн євро, зокрема 11 оборонних пакетів.

«Цією угодою Хорватія закріплює свій обовʼязок підтримувати Україну до перемоги у війні. Серед іншого йдеться про співпрацю між ОПК, визначення перспектив спільного оборонного виробництва та локалізацію проєктів в Україні. Країни також вивчатимуть можливості зміцнення взаємодії у сфері цифрової стійкості й кібербезпеки та обмінюватимуться розвідувальними даними», - повідомили у ОП.

Окремий блок стосується підтримки в гуманітарному розмінуванні. На цей напрям Хорватія вже виділила понад 10 млн євро та продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями. Ідеться також про сфери протимінної діяльності, догляд за ветеранами та судове переслідування за тяжкі злочини.

Також в угоді містяться пункти, що стосуються допомоги в гуманітарній, енергетичній, правовій і науковій сферах. Крім того, Хорватія сприятиме притягненню рф до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, і чинитиме санкційний тиск.

Хорватія підтримує Україну на шляху до ЄС і НАТО та зобов’язується й надалі докладати зусилля для реалізації Формули миру.

З текстом угоди можна ознайомитись за посиланням.

Фото: president.gov.ua

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