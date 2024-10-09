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Избран председатель Восточного апелляционного хозяйственного суда

17:34, 9 октября 2024
Председателем суда был избран судья Алексей Крестьянинов.
Избран председатель Восточного апелляционного хозяйственного суда
Фото: eag.court.gov.ua
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В среду, 9 октября, состоялось собрание судей Восточного апелляционного хозяйственного суда, во время которого был избран председатель суда. Об этом сообщил официальный сайт суда

По результатам тайного голосования председателем Восточного апелляционного хозяйственного суда избран судья Алексей Крестьянинов.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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