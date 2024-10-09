Практика судов
  1. В Украине

Из 101 населенного пункта Сумщины проведут принудительную эвакуацию детей

17:16, 9 октября 2024
Речь идет об обязательной эвакуации в принудительный способ 497 детей.
Из 101 населенного пункта Сумщины проведут принудительную эвакуацию детей
Источник фото: Нацполиция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения приняли решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов Сумщины.

Речь идет об обязательной эвакуации в принудительный способ 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области (90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района).

Эвакуация осуществляется бесплатно.

Ранее власти Сумщины объявили принудительную эвакуацию в трех населенных пунктах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

дети Сумы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Нацсовете надеются, что вскоре Telegram будет полностью заблокирован в Украине – заявление

Государственный медиарегулятор выразил надежду на полную блокировку Telegram в Украине.

Кабмин готовится пересмотреть перечни предприятий и организаций, имеющих право на бронирование

Кабмин принял решение о частичной остановке действия критериев бронирования до 15 ноября – СМИ.

ГБР задержало военнослужащего Сергея Гнездилова, публично ушедшего в СЗЧ

Сергею Гнезделову грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет – ГБР.

Михаил Подоляк: «Интересно, как видят свой национальный интерес страны Европы, которые ценностно солидаризируются с Украиной, а на деле часто наращивают экспорт в рф через посредников»

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что «овцы играют в волчьей команде».

После окончания конкурса в Антикоррупционный суд ожидается еще один конкурс в первую инстанцию суда

Новый конкурс станет возможным, если судьи первой инстанции ВАКС смогут стать судьями Апелляционной палаты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області