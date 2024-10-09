Из 101 населенного пункта Сумщины проведут принудительную эвакуацию детей

Речь идет об обязательной эвакуации в принудительный способ 497 детей.

Источник фото: Нацполиция

Члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения приняли решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов Сумщины.

Речь идет об обязательной эвакуации в принудительный способ 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области (90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района).

Эвакуация осуществляется бесплатно.

Ранее власти Сумщины объявили принудительную эвакуацию в трех населенных пунктах.

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