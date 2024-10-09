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Реформа старшей школы — МОН обнародовало законопроект и начало его общественное обсуждение

16:58, 9 октября 2024
Целью законопроекта является усовершенствование норм законодательства в сфере общего среднего образования и создание условий для внедрения профильного среднего образования.
Реформа старшей школы — МОН обнародовало законопроект и начало его общественное обсуждение
Фото: cheline.com.ua
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Министерство образования и науки Украины предлагает к общественному обсуждению проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о внедрении профильного среднего образования».

Согласно Закону Украины «Об образовании» обучение учеников по программам двенадцатилетнего общего среднего образования для профильного среднего образования начнется 1 сентября 2027 года. Это часть реформы «Новая украинская школа». Целью разработки законопроекта является усовершенствование норм законодательства в сфере общего среднего образования и создание условий для внедрения профильного среднего образования.

Законопроектом вносятся изменения, уточнения и дополнения в Законы Украины «Об образовании», «О полном общем среднем образовании» и «О профессиональном высшем образовании».

«Замечания и предложения к вышеупомянутому законопроекту принимаются до 24 октября 2024 года по электронному адресу: [email protected] по такой форме», - добавили в МОН.

Ранее мы писали, что обучение после 9 класса делят на академическое и профессиональное.

 

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МОН Украины

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