Реформа старшої школи — МОН оприлюднило законопроект та розпочало його громадське обговорення

Метою законопроекту є вдосконалення норм законодавства у сфері загальної середньої освіти та створення умов для впровадження профільної середньої освіти.

Фото: cheline.com.ua

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Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження профільної середньої освіти».

Згідно із Законом України «Про освіту» навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти для профільної середньої освіти розпочнеться 1 вересня 2027 року. Це є частиною реформи «Нова українська школа». Метою розроблення законопроекту є вдосконалення норм законодавства у сфері загальної середньої освіти та створення умов для впровадження профільної середньої освіти.

Законопроектом вносяться зміни, уточнення та доповнення до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та «Про фахову передвищу освіту».

«Зауваження та пропозиції до вищезазначеного законопроєкту приймаються до 24 жовтня 2024 року на електрону адресу: [email protected] за такою формою», - додали у МОН.

Раніше ми писали, що навчання після 9 класу поділять на академічне і професійне.

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