Практика судів
  1. В Україні
  2. / Законодавство

Реформа старшої школи — МОН оприлюднило законопроект та розпочало його громадське обговорення

16:58, 9 жовтня 2024
Метою законопроекту є вдосконалення норм законодавства у сфері загальної середньої освіти та створення умов для впровадження профільної середньої освіти.
Реформа старшої школи — МОН оприлюднило законопроект та розпочало його громадське обговорення
Фото: cheline.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження профільної середньої освіти».

Згідно із Законом України «Про освіту» навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти для профільної середньої освіти розпочнеться 1 вересня 2027 року. Це є частиною реформи «Нова українська школа». Метою розроблення законопроекту є вдосконалення норм законодавства у сфері загальної середньої освіти та створення умов для впровадження профільної середньої освіти.

Законопроектом вносяться зміни, уточнення та доповнення до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та «Про фахову передвищу освіту».

«Зауваження та пропозиції до вищезазначеного законопроєкту приймаються до 24 жовтня 2024 року на електрону адресу: [email protected] за такою формою», - додали у МОН.

Раніше ми писали, що навчання після 9 класу поділять на академічне і професійне.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОН України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін готується переглянути переліки підприємств та організацій, які мають право на бронювання

Кабмін ухвалив рішення щодо часткового зупинення дії критеріїв бронювання до 15 листопада – ЗМІ.

ДБР затримало військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

Сергію Гнезділову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років – ДБР.

Михайло Подоляк: «Цікаво, як бачать свій національний інтерес країни Європи, що ціннісно солідаризуються з Україною, а на ділі часто нарощують експорт до рф через посередників»

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що «вівці грають у вовчій команді».

Після закінчення конкурсу до Антикорупційного суду очікується ще один конкурс у першу інстанцію суду

Новий конкурс стане можливим у разі, якщо судді першої інстанції ВАКС зможуть стати суддями Апеляційної палати.

Для того, щоб забрати повістку від ТЦК з пошти, у чоловіків буде 3 дні – інакше їх чекає штраф

Якщо протягом 3 робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку чоловік не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК», працівник поштового зв’язку робить позначку «адресат відсутній за зазначеною адресою», і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області