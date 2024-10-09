Із 101 населеного пункту Сумщини проведуть примусову евакуацію дітей

Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей.

Джерело фото: Нацполіція

Члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами із низки населених пунктів Сумщини.

Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району).

Евакуація здійснюється безоплатно.

Раніше влада Сумщини оголосила примусову евакуацію у трьох населених пунктах.

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