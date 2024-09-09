Влада Сумщини оголосила примусову евакуацію у трьох населених пунктах

На Сумщині оголосили примусову евакуацію 40 тисяч мешканців через інтенсивні обстріли.

Сумська обласна військова адміністрація оголосила примусову евакуацію населення в кількох населених пунктах через зростання кількості обстрілів з боку російських військ. Загалом евакуація стосується близько 40 тисяч людей.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що ворожі обстріли значно посилилися в Глухові, Есмані та Свесі, що знаходяться в Шосткинському районі, де оголошено обов’язкову евакуацію.

Згідно з відкритими джерелами, у Глухові проживає понад 30 тисяч осіб, у Свесі — близько 7 тисяч, а в Есмані — близько 2 тисяч мешканців.

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