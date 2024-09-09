Україна жорстко попередила Іран щодо постачання ракет для рф

У разі підтвердження постачанням Ірану ракет росії, наслідки для двосторонніх відносин будуть руйнівними та непоправними, – МЗС.

Джерело фото: ArmyInform

9 вересня до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара, аби жорстко попередити через можливі постачання ракет росії. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Українська сторона висловила глибоке занепокоєння через повідомлення про потенційне постачання Іраном балістичних ракет рф.

«Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин», - зазначили у пресслужбі.

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