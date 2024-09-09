США та Словаччина працюють над розширенням допомоги українським біженцям

Гуманітарна підтримка України залишається пріоритетом для Словаччини та США, – заступник держсекретаря США.

Заступник Державного секретаря США з питань управління та ресурсів Річард Верма під час зустрічі в Братиславі з віцепрем'єр-міністром Словаччини Петером Кмецем обговорив необхідність продовження гуманітарної підтримки України. Про це повідомив Державний департамент США.

Сторони акцентували на важливості продовження надання гуманітарної допомоги та зусиль для підтримки українських біженців у Словаччині. Верма подякував Словаччині за її підтримку України, а також за зміцнення оборони НАТО та засудження російської агресії.

Крім того, заступник держсекретаря зустрівся з представниками словацьких організацій, що підтримують Україну. Обговорювалися питання участі Словаччини у відновленні України та можливості взаємовигідної співпраці між обома народами.

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