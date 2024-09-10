На Рівненщині зять одружився зі своєю тещею, щоб виїхати за кордон

Реальна дружина чоловіка трохи раніше виїхала за кордон залізницею.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники викрили «молодят», які їхали до Польщі.

Зазначається, що 28-річний житель Рівненщини одружився зі своєю 40-річною тещею, особою з інвалідністю І групи. За версією «молодят», вони їхали до Варшави лікувати зір «дружині».

«Акторську майстерність пара проявляла до останнього та запевняли, що шлюб укладений у липні – по великій любові. Пізніше чоловік все ж зізнався, що новоспечена дружина – його теща. І шлюб був укладений з метою виїзду за межі України», - кажуть у ДПСУ.

Як з'ясували прикордонники, 7 вересня реальна дружина чоловіка виїхала за кордон залізницею. Чоловік з тещею у цей же день спробував виїхати через автомобільний пункт пропуску на Волині. Коли плани «подружжя» викрили там, 8 вересня «подружжя» рушили у пункт пропуску «Рава-Руська».

У ДПСУ додали, що про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», було направлено повідомлення до Нацполіції.

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