Всі реактори ЗАЕС залишатимуться в «холодній зупинці» до кінця війни, аби уникнути ядерної аварії – МАГАТЕ

Жоден реактор не буде перезапущено доки триває війна та існує загроза ядерній безпеці – МАГАТЕ.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що всі реактори Запорізької атомної електростанції залишатимуться в стані «холодної зупинки» до завершення війни. Це рішення ухвалене через постійні загрози безпеці тимчасово окупованої станції.

Заява опублікована на офіційному сайті МАГАТЕ 9 вересня. Гроссі підкреслив, що ситуація на ЗАЕС залишається критичною через регулярні вибухи, атаки дронів, обстріли та перебої в електропостачанні, які збільшують ризик ядерної аварії.

Також він нагадав про пожежу 11 серпня в одній з градирень, яка зазнала значних пошкоджень і може бути знесена. Проте наразі градирні не потрібні для охолодження, оскільки всі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки.

«Наразі градирні не потрібні як частина механізму охолодження, оскільки всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються в стані холодної зупинки. Відповідно до рекомендацій агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущено доти, доки конфлікт продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці станції», — зазначив Гроссі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.