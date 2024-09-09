Все реакторы ЗАЭС будут оставаться в «холодной остановке» до конца войны, чтобы избежать ядерной аварии – МАГАТЭ

Ни один реактор не будет перезапущен пока идет война и существует угроза ядерной безопасности – МАГАТЭ.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что все реакторы Запорожской атомной электростанции будут оставаться в состоянии «холодной остановки» до завершения войны. Это решение принято из-за постоянных угроз безопасности временно оккупированной станции.

Заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ 9 сентября. Гросси подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС остается критической из-за регулярных взрывов, атак дронов, обстрелов и перебоев в электроснабжении, которые увеличивают риск ядерной аварии.

Также он напомнил о пожаре 11 августа в одной из градирен, которая получила значительные повреждения и может быть снесена. Однако сейчас градирни не нужны для охлаждения, поскольку все шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки.

«Сейчас градирни не нужны как часть механизма охлаждения, поскольку все шесть реакторных блоков ЗАЭС остаются в состоянии холодной остановки. В соответствии с рекомендациями агентства, понятно, что ни один реактор не будет перезапущен до тех пор, пока конфликт будет продолжать угрожать ядерной и физической ядерной безопасности станции», - отметил Гросси.

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