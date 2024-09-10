В Ровенской области зять женился на своей теще, чтобы выехать за границу

Реальная жена мужчины немного раньше выехала за границу по железной дороге.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники разоблачили «молодят», которые ехали в Польшу.

Отмечается, что 28-летний житель Ровенщины женился на своей 40-летней теще, лицом с инвалидностью I группы. По версии «молодых», они ехали в Варшаву лечить зрение «жены».

«Актерское мастерство пара проявляла до последнего и уверяли, что брак заключен в июле – по большой любви. Позже мужчина все же признался, что новоиспеченная жена – его теща. И брак был заключен с целью выезда за пределы Украины», – говорят в ГПСУ.

Как выяснили пограничники, 7 сентября реальная жена мужчины уехала за границу по железной дороге. Мужчина с тещей в этот же день попытался уехать через автомобильный пункт пропуска на Волыни. Когда планы «супруги» разоблачили там, 8 сентября «супруги» двинулись в пункт пропуска «Рава-Русская».

В ГПСУ добавили, что об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», было направлено сообщение в Нацполицию.

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