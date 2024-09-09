США и Словакия работают над расширением помощи украинским беженцам

Гуманитарная поддержка Украины остается приоритетом для Словакии и США, – заместитель госсекретаря США.

Заместитель Государственного секретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма во время встречи в Братиславе с вице-премьер-министром Словакии Петером Кмецем обсудил необходимость продолжения гуманитарной поддержки Украины. Об этом сообщил Государственный департамент США.

Стороны акцентировали на важности продолжения оказания гуманитарной помощи и усилий для поддержки украинских беженцев в Словакии. Верма поблагодарил Словакию за ее поддержку Украины, а также за укрепление обороны НАТО и осуждение российской агрессии.

Кроме того, заместитель госсекретаря встретился с представителями словацких организаций, поддерживающих Украину. Обсуждались вопросы участия Словакии в восстановлении Украины и возможности взаимовыгодного сотрудничества между обоими народами.

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