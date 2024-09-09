Украина жестко предупредила Иран о поставках ракет для рф

В случае подтверждения поставок Ирана ракет россии, последствия для двусторонних отношений будут разрушительными и непоправимыми, – МИД.

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9 сентября в Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного в делах Ирана в Украине Шахрияра Амузегара, чтобы жестко предупредить из-за возможных поставок ракет россии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Украинская сторона выразила глубокую обеспокоенность из-за сообщения о потенциальных поставках Ираном баллистических ракет рф.

«Иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений», - отметили в пресс-службе.

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