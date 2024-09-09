Власти Сумщины объявили принудительную эвакуацию в трех населенных пунктах

На Сумщине объявили принудительную эвакуацию 40 тысяч жителей из-за интенсивных обстрелов.

Сумская областная военная администрация объявила принудительную эвакуацию населения в нескольких населенных пунктах из-за роста количества обстрелов со стороны российских войск. В целом эвакуация касается около 40 тысяч человек.

Начальник Сумской ОГА Владимир Артюх сообщил, что вражеские обстрелы значительно усилились в Глухове, Эсмане и Свесе, находящихся в Шосткинском районе, где объявлена обязательная эвакуация.

Согласно открытым источникам, в Глухове проживает более 30 тысяч человек, в Свессе - около 7 тысяч, а в Эсмане - около 2 тысяч жителей.

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