На Кіровоградщині судили 28-річну палійку військового авто за «легкі» гроші, які так і не отримала

На Кіровоградщині жінку засудили на 6 років за підпал автомобіля військового на замовлення російських спецслужб.

Джерело фото: Національна поліція України

На Кіровоградщині місцеву жительку засудили до 6 років позбавлення волі за підпал автомобіля військового. Жінка, шукаючи легкий заробіток, погодилася на замовлення російських спецслужб підпалити транспортний засіб, але натомість отримала покарання. Про це повідомила Національна поліція України.

Поліцейські Олександрійського районного відділу та співробітники Служби безпеки України викрили 28-річну жінку у скоєнні злочину. Правоохоронці встановили, що вона потрапила в поле зору агресора на початку літа через активність у телеграм-каналах, де шукала можливості підзаробити. Після підпалу автомобіля жінка надіслала замовникам фотозвіт, але обіцяні гроші так і не отримала.

Справу було розглянуто за ч. 1 ст. 114-1 ККУ «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань» та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». Олександрійський міськрайонний суд ухвалив вирок, призначивши покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Поліцейські закликають громадян не піддаватися на ворожі провокації та нагадують батькам про необхідність контролювати використання телеграм-каналів їх неповнолітніми дітьми, щоб запобігти вербуванню підлітків до злочинних дій та уникнути негативного інформаційно-психологічного впливу ворожої пропаганди.

Джерело фото: Національна поліція України

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