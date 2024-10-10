Практика судів
  1. В Україні

На Кіровоградщині судили 28-річну палійку військового авто за «легкі» гроші, які так і не отримала

17:37, 10 жовтня 2024
На Кіровоградщині жінку засудили на 6 років за підпал автомобіля військового на замовлення російських спецслужб.
На Кіровоградщині судили 28-річну палійку військового авто за «легкі» гроші, які так і не отримала
Джерело фото: Національна поліція України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Кіровоградщині місцеву жительку засудили до 6 років позбавлення волі за підпал автомобіля військового. Жінка, шукаючи легкий заробіток, погодилася на замовлення російських спецслужб підпалити транспортний засіб, але натомість отримала покарання. Про це повідомила Національна поліція України.

Поліцейські Олександрійського районного відділу та співробітники Служби безпеки України викрили 28-річну жінку у скоєнні злочину. Правоохоронці встановили, що вона потрапила в поле зору агресора на початку літа через активність у телеграм-каналах, де шукала можливості підзаробити. Після підпалу автомобіля жінка надіслала замовникам фотозвіт, але обіцяні гроші так і не отримала.

Справу було розглянуто за ч. 1 ст. 114-1 ККУ «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань» та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». Олександрійський міськрайонний суд ухвалив вирок, призначивши покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Поліцейські закликають громадян не піддаватися на ворожі провокації та нагадують батькам про необхідність контролювати використання телеграм-каналів їх неповнолітніми дітьми, щоб запобігти вербуванню підлітків до злочинних дій та уникнути негативного інформаційно-психологічного впливу ворожої пропаганди.

Джерело фото: Національна поліція України

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд поліція військові

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про підвищення податків переголосовувати не потрібно, неузгодженості відсутні – Данило Гетманцев

В свою чергу, член комітету з податкової політики Ніна Южаніна перелічила основні зміни закону про підвищення податків.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Кредитна співпраця: надання Україні 35 млрд євро від ЄС буде прив’язане до виконання реформ

Фінансова підтримка Україні від ЄС буде надана за умови виконання політичних реформ і під суворим наглядом для запобігання шахрайству.

Вища рада правосуддя змінила підсудність справ Костянтинівського міськрайонного суду, але без дискусій не обійшлося

Збори суддів виступили проти зміни територіальної підсудності справ суду та не погодилися з головою Верховного Суду.

Прокурор не зможе змінити обвинувачення з кримінального проступку на злочин будь-якої тяжкості під час судового розгляду – прийнято зміни до КПК

Верховна Рада внесла зміни до статті 338 Кримінального процесуального кодексу, яка регулює порядок зміни обвинувачення в суді.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області